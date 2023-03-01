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Metro, Auchan і не тільки. Подоляк розповів про компанії в РФ, на які треба накласти санкції

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Середа 01 березня 2023 21:41
Metro, Auchan і не тільки. Подоляк розповів про компанії в РФ, на які треба накласти санкції Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На території РФ працює багато компаній, проти яких Європейський союз мав би запровадити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окремі сили в Європі можуть удавати, що гроші - це гроші, а вбивства - це вбивства, але так не вийде. Ці сили хотіли б, аби РФ залишилась партнером на міжнародному ринку.

"Є низка європейських компаній, які досі об'ємно працюють в Росії та отримують там надприбутки. І це виглядає, м'яко кажучи, трохи дивно. Тому, безумовно, є ще чимало компаній, на кого треба накладати санкції", - йдеться у заяві.

До списку цих компаній він зарахував Metro, Auchan та Raiffeisen bank. Подоляк додав, що вони сплачують податки у бюджет та фінансують війну проти України.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що пришвидшити завершення війни в Україні можна двома шляхами. Мова йде про надання ЗСУ необхідної зброї, а також зменшення джерел фінансування цієї війни для РФ. Подоляк додав, що про це треба прямо говорити, називати чітко ті компанії, які сплачують податки в РФ, і на які треба накласти санкції.

Нагадаємо, що Брюссель перемикає свою увагу на прийняття нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання вже існуючих. У поле уваги потраплять і треті країни.

Від початку повномасштабної війни в Україні лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній вийшли з російського ринку.

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