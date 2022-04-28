Играл важную роль. Мост возле Мелитополя взорвали бойцы ССО, - Генштаб

Военнослужащие Сил специальных операций уничтожили в тылу врага мост на юге Украины, который был важным логистическим объектом на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
"Через мост оккупанты регулярно перевозили по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины - в районы пока что заняты россиянами", - говорится в сообщении.
Также этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении родов, Токмака и Мариуполя.
Кроме того, учитывая близость моста в Крым, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, что трудно поддается ремонту в случае разрушения, ВСУ было принято решение об уничтожении объекта.
После тщательного планирования операции ее удачно выполнили бойцы движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты переправляли оружие и топливо.
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