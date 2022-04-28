Играл важную роль. Мост возле Мелитополя взорвали бойцы ССО, - Генштаб

"Через мост оккупанты регулярно перевозили по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины - в районы пока что заняты россиянами", - говорится в сообщении.

Также этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении родов, Токмака и Мариуполя.

Кроме того, учитывая близость моста в Крым, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, что трудно поддается ремонту в случае разрушения, ВСУ было принято решение об уничтожении объекта.

После тщательного планирования операции ее удачно выполнили бойцы движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины