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Играл важную роль. Мост возле Мелитополя взорвали бойцы ССО, - Генштаб

Бойцы ССО взорвали мост возле Мелитополя (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Военнослужащие Сил специальных операций уничтожили в тылу врага мост на юге Украины, который был важным логистическим объектом на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Через мост оккупанты регулярно перевозили по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины - в районы пока что заняты россиянами", - говорится в сообщении.

Также этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении родов, Токмака и Мариуполя.

Кроме того, учитывая близость моста в Крым, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, что трудно поддается ремонту в случае разрушения, ВСУ было принято решение об уничтожении объекта.

После тщательного планирования операции ее удачно выполнили бойцы движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты переправляли оружие и топливо.

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