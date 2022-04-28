Відігравав важливу роль. Міст біля Мелітополя підірвали бійці ССО, - Генштаб

"Через міст окупанти регулярно перевозили залізницею техніку, боєприпаси із кримського півострова на материкову частину України - в райони поки що зайняті росіянами", - йдеться у повідомленні.

Також цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Пологів, Токмака та Маріуполя.

Окрім того, враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддається ремонту у разі руйнування, ЗСУ було прийнято рішення про знищення об'єкта.

Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України