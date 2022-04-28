ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожской области взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты переправляли оружие и топливо

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 19:39
В Запорожской области взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты переправляли оружие и топливо Фото: ЗСУ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Силы обороны Запорожского края сообщают, что в поселке Акимовка железнодорожный мост, через который оккупанты переправляли вооружение и топливо для техники из Крыма, устал и самоликвидировался.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Силы обороны Запорожского края.

Это была важная логистическая артерия для оккупантов.

"Местные также сообщают, что мосту помогли "устать" патриоты движения сопротивления, наверняка из Мелитополя, они ежедневно наводят ужас на рашистов, планомерно и хладнокровно их уничтожают. Эти парни и девушки отпрвили уже на концерт "кобзона" более 100 человек заблудившихся", - говорится в сообщении.В Запорожской области взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты переправляли оружие и топливо

Напомним, Вооруженные силы Украины восстановили контроль на населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Запорожская область
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги