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"Игра на выдержку". В СНБО объяснили, зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружием

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием, потому что привык использовать шантаж. И "красная кнопка" в этом случае не исключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Политика ядерного шантажа - это давняя "игра" на выдержку от Путина. Все его "героические" завоевания сопровождались угрозами цивилизованному миру", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что сегодня шантажируют Украину и предостерегают страны ЕС и Штаты не помогать защищать суверенитет наших границ.

Как сообщалось, в НАТО не имеют данных, которые бы указывали на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности. В Альянсе делают все для того, чтобы минимизировать этот риск.

Напомним, что ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что если Кремль решит применить тактическое ядерное оружие, то это ускорит конец самой России. После этого война России против Украины завершится.

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Владимир ПутинВойна в УкраинеЯдерное оружие