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"Гра на витримку". В РНБО пояснили, нащо Путін постійно погрожує ядерною зброєю

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін постійно погрожує ядерною зброю, бо звик використовувати шантаж. І "червона кнопка" в цьому випадку не виняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Політика ядерного шантажу - це давня "гра" на витримку від Путіна. Всі його "героїчні" завоювання супроводжувалися погрозами цивілізованому світу",- йдеться в повідомленні.

В Центрі нагадали, що сьогодні шантажують Україну та застерігають країни ЄС та Штати не допомагати боронити суверенітет наших кордонів.

Як повідомлялось, в НАТО не мають даних, які б вказували на те, що російський ядерний арсенал був приведений на більш високий рівень готовності. В Альянсі роблять все для того, щоб мінімізувати цей ризик.

Нагадаємо, що раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що якщо Кремль вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, це прискорить кінець самої Росії. Після цього війна Росії проти України завершиться.

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Володимир ПутінВійна в УкраїніЯдерна зброя