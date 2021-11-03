Игра в "русскую рулетку" со здоровьем опасна: Рудык предложила план борьбы с пандемией

Сотни звонков каждый день получает рядовой народный депутат с просьбами найти место с кислородом для тяжелобольных COVID-19. Украина находится на пике заболеваемости и достигает все новых антирекордов смертности.

"Голос" совместно с другими оппозиционными фракциями собрал голоса для созыва внеочередного заседания парламента. Мы настаиваем на принятии закона о кислородных станциях, необходимых для спасения жизни в условиях пандемии. Второе, что необходимо для сохранения как можно большего количества украинцев - вакцинация.

"Чтобы побороть пандемию, нам нужно две вещи. Первая - сделать так, чтобы как можно меньше людей заболели и как можно больше перенесли болезнь легко. Для этого нужна вакцинация. Второе дело - сделать так, чтобы каждый украинец, который обратится за помощью, мог ее получить. Необходимо обеспечить кислород для поддержки больных, которые попадают в больницы в очень тяжелом состоянии, о том, что кислород будет нужен и в большом количестве, было известно еще в 2020-м. В апреле мы зарегистрировали законопроект о кислородных станциях. Предлагали выделить 800 млн грн для того, чтобы закупить станции для всех больниц, которые в них нуждаются", - подчеркнула Кира Рудык.

Законопроект был принят в первом чтении, его поддержали 347 депутатов, напомнила лидер партии. На этом процесс затормозился. Впоследствии Министерство здравоохранения сообщило о том, что им нужен миллиард для закупки кислородных станций, но Кабмин выделил только 400 млн. грн.

Похоже, выделение денег на медицину по остаточному принципу - это такая государственная политика, отметила народный депутат.