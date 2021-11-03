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Гра в "російську рулетку" зі здоров'ям небезпечна: Рудик запропонувала план боротьби з пандемією

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Київ, Середа 03 листопада 2021 14:17
Гра в "російську рулетку" зі здоров'ям небезпечна: Рудик запропонувала план боротьби з пандемією Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Сотні дзвінків щодня отримує пересічний народний депутат з проханнями знайти місце з киснем для важкохворих на COVID-19. Україна перебуває на піку захворюваності й сягає все нових антирекордів смертності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

"Голос" спільно з іншими опозиційними фракціями зібрав голоси для скликання позачергового засідання парламенту. Ми наполягаємо на ухваленні закону про кисневі станції, які необхідні, щоб рятувати життя в умовах пандемії. Друге, що необхідно для збереження якомога більшої кількості українців - вакцинація.

"Щоб побороти пандемію нам потрібно дві речі. Перша - зробити так, щоб якомога менше людей захворіли і якомога більше перенесли хворобу легко. Для цього потрібна вакцинація. Друга річ - зробити так, щоб кожен українець, який звернеться за допомогою, міг її отримати. Необхідно забезпечити кисень для підтримки хворих, які потрапляють до лікарень в дуже важкому стані. Про те, що кисень буде потрібний і у великій кількості, було відомо ще у 2020-му. У квітні ми зареєстрували законопроект про кисневі станції. Пропонували виділити 800 млн грн для того, щоб закупити станції для всіх лікарень, які їх потребують", - наголосила Кіра Рудик.

Законопроект ухвалили у першому читанні, його підтримали 347 депутатів, нагадала лідер партії. На цьому процес загальмувався. Згодом Міністерство охорони здоров’я повідомило про те, що їм потрібен мільярд для закупівлі кисневих станцій, але Кабмін виділив тільки 400 млн грн.

Схоже, виділення грошей на медицину за залишковим принципом - це така державна політика, зауважила народний депутат.

Як повідомлялося, раніше Рудик пояснила критично низький рівень вакцинації в Україні.

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Кіра Рудик
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