"Игра в прятки" с оккупантами. Нацгвардия показала уничтожение военной техники России

Нацгвардейцы уничтожили восемь единиц техники и почти весь взвод врага при помощи минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины в Facebook.

"Захватчики, которые неустанно пытаются взять под контроль украинские земли, на этот раз были вынуждены прятаться по кустам, однако это им не помогло. Минометная батарея Нацгвардии не впервые играет в прятки с оккупантами и на этот раз "нашла" около 20 российских солдат, а также восемь единиц боевой техники", - сказано в сообщении Нацгвардии.

Отмечается, что в результате успешных действий украинских солдат были уничтожены четыре БТР-82, два многоцелевых транспортера МТ-ЛБ, один танк Т-72 и один БМП-2.