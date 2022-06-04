"Игра в прятки" с оккупантами. Нацгвардия показала уничтожение военной техники России
Нацгвардейцы уничтожили восемь единиц техники и почти весь взвод врага при помощи минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины в Facebook.
"Захватчики, которые неустанно пытаются взять под контроль украинские земли, на этот раз были вынуждены прятаться по кустам, однако это им не помогло. Минометная батарея Нацгвардии не впервые играет в прятки с оккупантами и на этот раз "нашла" около 20 российских солдат, а также восемь единиц боевой техники", - сказано в сообщении Нацгвардии.
Отмечается, что в результате успешных действий украинских солдат были уничтожены четыре БТР-82, два многоцелевых транспортера МТ-ЛБ, один танк Т-72 и один БМП-2.
Напомним, ранее украинские пограничники показали уничтожение техники российских оккупантов.
Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, наши защитники ликвидировали более 31 тысячи оккупантов.
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