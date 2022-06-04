Хорошо горит. Пограничники уничтожили технику РФ и показали видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Як розповідають в прес-службі, на відео - результат злагодженої роботи прикордонників із позивними "Рубіж", "Мускат", "Джоні" та "Троянда".

"Ви ж знаєте, на що можна дивитися вічно", - йдеться у дописі до відео.

Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение российской артиллерии в Херсонской области.

Также украинские военные ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, наши защитники ликвидировали более 31 тыс. оккупантов. Больше всего за сутки противник понес потери на Запорожском направлении.

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