Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны

Гривна укрепилась до лучших показателей с начала пандемии. Во вторник межбанк открылся котировками на уровне 26,06-26,08 гривен/доллар. В рознице же в покупке доллар стоил в пределах 26-26,10 гривен. Уже на этой неделе курс может даже "пробить" отметку 26 гривен/доллар и уйти ниже, если это позволит Нацбанк.

Ситуация на валютном рынке нетипична как для осени, о чем ранее уже писало РБК-Украина. Спрос на валюту в этом году меньше обычного из-за низкой активности импортеров. Тогда как продажа долларов наоборот растет.

В обоих случаях ключевую роль сыграли внешние факторы. На спрос влияют высокие цены газа на европейских хабах, из-за чего импортеры не спешат с закупкой топлива. А предложение валюты обеспечивают аграрии, продавая рекордный урожай зерновых по высоким ценам.

"На украинском внутреннем рынке продолжается приток валюты от экспорта зерновых. С начала июля из Украины уже экспортировано 19,4 млн тонн зерновых, включая 12,4 млн тонн пшеницы", – отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Финансовые рынки, по его словам, могут сохранять ситуацию аномальных курсов более длительный промежуток времени, чем многие предполагают.

"Необходимо помнить, что гривна не является свободно конвертируемой валютой, поэтому международные спекулянты не участвуют в формировании курса гривна/доллар", – добавил Чурин.

"Зеленые" облигации и аграрный экспорт

Валютная выручка пока что сильно превышает спрос на валюту, в том числе за счет аграриев, IT-компаний, переводов от трудовых мигрантов и металлургов, уточнил ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринной. Импорт, по его словам, также ослаб из-за нового локдауна.

На валютном рынке сейчас совпала комбинация факторов, играющих в пользу гривны. Трейдер группы ICU Виталий Сивач говорит, что аграрии действительно продолжают экспортировать продукцию по высоким ценам, но это не тот фактор, который доминирует на рынке. "Дебютный выпуск облигаций НЭК "Укрэнерго" является главной движущей силой на этой неделе", – пояснил он.

Антон Куринной обратил внимание, что продажа валюты от размещения еврооблигаций ожидаются только на этой неделе. Но рынок готовился к продажам на перспективу и уже начинал продавать частично на опережение.

На продаже еврооблигаций "Укрэнерго" получит 825 млн долларов, которые будут продаваться на межбанке со средним дневным объемом около 500 млн долларов, говорит Сивач. Чтобы поглотить такой дополнительный объем валюты, рынку может понадобиться 5-7 рабочих дней, пояснил эксперт.

"Все будет зависеть от того, насколько агрессивно НЭК будет продавать доллар, и сколько валюты НБУ захочет выкупить себе в резервы, чтобы сгладить резкие колебания валюты", – пояснил трейдер ICU.

Еще один фактор, который, по словам Антона Куринного, влиял на валютный рынок – аукцион, в котором Минфин добавил к списку размещений 6-летние бумаги, пользующиеся популярностью у нерезидентов. Последние влияют на укрепления курса, обменивая иностранную валюту на гривну для покупки гособлигаций.

Чего ждать дальше? Виталий Сивач считает, что на этой неделе курс гривны в любом случае будет под давлением, но ниже 26 гривен/доллар не должен опуститься. Антон Куринной говорит, что сейчас ожидается активизация покупок валюты после продажи еврооблигаций "Укрэнерго", а также продажа под аукцион по размещению ОВГЗ от нерезидентов. Это случится не раньше четверга-пятницы.

"Потом опять будет чувствоваться давление на валюту в преддверии уплаты квартальных налогов до 19 числа включительно. После этих чисел ожидается отскок по гривне к уровням 26,25-30", – прогнозирует Куринной.

Курс на понижение: когда упадет гривна

И если сейчас деньги "Укрэнерго" играют в пользу гривны, вскоре ситуация может измениться. Ведь, как пояснил Виталий Сивач, компания выпустила еврооблигации, чтобы погасить задолженность перед производителями "зеленой" энергетики. И как только они получат эти средства от "Укрэнерго", пойдут покупать доллар, чтобы рассчитаться со своими кредиторами.

"Эти покупки могут сдвинуть курс в обратную сторону. Затем может подключиться покупка природного газа и удобрений на следующий сезон. Карантин также может оказать давление на гривну", – полагает Виталий Сивач.

Эти факторы, по его мнению, могут сдвинуть курс с текущих 26 до 28,50 гривен/доллар в течение 2-3 месяцев. А это, в свою очередь, может подогреть инфляцию. "Чтобы держать ситуацию под контролем, НБУ ответит очередным поднятием учетной ставки", – прогнозирует эксперт.

В ноябре, по его мнению, гривна останется в коридоре 26,50-27 гривен/доллар. "Возможно, этот коридор будет держаться до конца года", – предположил он.

В ОТП Банке несколько иные ожидания. Антон Куринной не исключает, что минимумы по курсу протестируют уровень 26 гривен/доллар. Если Нацбанк позволит, то возможно и пробитие этого показателя, но не ниже 25,90 гривен/доллар. Курс в ноябре, по мнению Куринного, будет в коридоре 26-26,30 гривен/доллар.

Не в далекой перспективе определяющим фактором для рынка может стать активизация энергетического импорта, особенно в случае плохих погодных условиях или дальнейшего роста цен на мировых рынках. Как пояснил Дмитрий Чурин из Eavex Capital, необходимость импортировать дорожающие энергоресурсы будет негативно влиять на торговый баланс Украины.

"Это может повлиять на повышение спроса на валюту и как следствие – рост курса доллара по отношению к гривне. Как минимум, население уже наблюдает заметное увеличение цен на бензин на всех АЗС", – отметил Чурин.