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Игнулецкий ГОК просит премьера помочь металлургическому сектору

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Суббота 30 июля 2022 14:54
Игнулецкий ГОК просит премьера помочь металлургическому сектору Фото: Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Предприятия ГМК оказались в кризисном состоянии и вынуждены останавливать производство. Они нуждаются в помощи государства, которое позволит им сохранить производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Ингулецкого ГОКа к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

"ИнГОК был вынужден с 1 июля приостановить добычу руды. Рост ренты на добычу руды более +160%и высокая стоимость энергоресурсов, падение на треть мировой цены на залізнорудну сырье, закрытия портов и повышение железнодорожных тарифов на 140% только за последний год - те факторы, которые делают восстановление производства на предприятии почти невозможными", - отметили на предприятии.

Для сохранения работы, комбинат призвал власти принять ряд срочных мер, прежде всего - снизить стоимость грузовых железнодорожных перевозок на 70% от текущего уровня, разблокировать экспорт украинской ЖРС через морские порты, а также принять меры по увеличению пропускной способности западных пограничных переходов до уровня более 3 тыс. вагонов в сутки.

"Такие мероприятия помогут восстановить работу предприятия, сохранить тысячи рабочих мест и налоговые поступления в бюджеты всех уровней, восстановить экспортные поступления в сотни миллионов долларов и стабилизировать курс национальной валюты", - резюмировали на комбинате.

Напомним, ранее ОП "Укрметаллургпром" обратился к президенту Владимира Зеленского с призывом принять неотложные меры по помощи сектору ГМК: сейчас эта отрасль находится в кризисе самой тяжелой за все время независимости, а потеря предприятий будет означать потерю 10% ВВП, 30% экспортных поступлений и увольнение десятков тысяч работников.

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Денис Шмыгаль
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