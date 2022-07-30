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Ігнулецький ГЗК просить прем’єра допомогти металургічному сектору

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Субота 30 липня 2022 14:54
Ігнулецький ГЗК просить прем’єра допомогти металургічному сектору Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Підприємства ГМК опинилися у кризовому стані та вимушені зупиняти виробництво. Вони потребують допомоги держави, яка дозволить їм зберегти виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Інгулецького ГЗК до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні РБК-Україна.

"ІнГЗК був змушений з 1 липня призупинити видобуток руди. Ріст ренти на видобуток руди понад +160%і, висока вартість енергоресурсів, падіння на третину світової ціни на залізнорудну сировину, закриття портів та підвищення залізничних тарифів на 140% тільки за останній рік - ті фактори, які роблять відновлення виробництва на підприємстві майже неможливими", - зазначили на підприємстві.

Для збереження роботи, комбінат закликав владу ухвалити низку термінових заходів, передусім - знизити вартість вантажних залізничних перевезень на 70% від поточного рівня, розблокувати експорт української ЗРС через морські порти, а також вжити заходів щодо збільшення пропускної здатності західних прикордонних переходів до рівня понад 3 тис.вагонів на добу.

"Такі заходи допоможуть відновити роботу підприємства, зберегти тисячі робочих місць та податкові надходження до бюджетів усіх рівнів, відновити експортні надходження у сотні мільйонів доларів та стабілізувати курс національної валюти", - резюмували на комбінаті.

Нагадаємо, раніше ОП "Укрметалургпром" звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом вжити невідкладних заходів щодо допомоги сектору ГМК: наразі ця галузь перебуває у найтяжчій кризі за увесь час незалежності, а втрата підприємств означатиме втрату 10% ВВП, 30% експортних надходжень та звільнення десятків тисяч працівників.

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Денис Шмигаль
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