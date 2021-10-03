UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Игнорирование выводов Венецианской комиссии по закону об олигархах будет иметь негативные последствия, - эксперт

Автор: Артем Горовенко

Решение власти игнорировать выводы Венецианской комиссии относительно закона об олигархах будет иметь крайне негативные последствия для Украины.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "Украина24".

"Если мы хотим претендовать на какую-то помощь со стороны Запада, на какое-то понимание со стороны Запада, надо играть по общим правилам и тем правилам, которые Украина обязалась выполнять, подписав соглашение об ассоциации и пытаясь себя продемонстрировать как члена Европейского сообщества. В противном случае не стоит ожидать во время следующей игры со стороны России какой - то большой тревоги в странах ЕС", - отметил эксперт.

Он допустил, что в декабре украинская власть может демонстративно проигнорировать выводы Венецианской комиссии, чем поставить Украину в тяжелое внешнеполитическое положение.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венецианская комиссияЗакон об олигархах