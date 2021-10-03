Игнорирование выводов Венецианской комиссии по закону об олигархах будет иметь негативные последствия, - эксперт

Решение власти игнорировать выводы Венецианской комиссии относительно закона об олигархах будет иметь крайне негативные последствия для Украины.
Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "Украина24".
"Если мы хотим претендовать на какую-то помощь со стороны Запада, на какое-то понимание со стороны Запада, надо играть по общим правилам и тем правилам, которые Украина обязалась выполнять, подписав соглашение об ассоциации и пытаясь себя продемонстрировать как члена Европейского сообщества. В противном случае не стоит ожидать во время следующей игры со стороны России какой - то большой тревоги в странах ЕС", - отметил эксперт.
Он допустил, что в декабре украинская власть может демонстративно проигнорировать выводы Венецианской комиссии, чем поставить Украину в тяжелое внешнеполитическое положение.
Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.