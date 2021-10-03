Ігнорування висновків Венеційської комісії по закону про олігархів матиме негативні наслідки, - експерт

"Якщо ми хочемо претендувати на якусь допомогу з боку Заходу, на якесь розуміння з боку Заходу, треба грати за загальними правилами і тими правилами, які Україна зобов’язалася виконувати, підписавши Угоду про асоціацію і намагаючись себе продемонструвати як члена європейської спільноти. В противному разі не варто очікувати під час наступної гри м’язами з боку Росії якоїсь великої тривоги в країнах ЄС", - зазначив експерт.

Він допустив, що в грудні українська влада може демонстративно проігнорувати висновки Венеційської комісії, чим поставити Україну в скрутне зовнішньополітичне становище.