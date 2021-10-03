RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ігнорування висновків Венеційської комісії по закону про олігархів матиме негативні наслідки, - експерт

Автор: Артем Горовенко

Рішення влади ігнорувати висновки Венеційської комісії щодо закону про олігархів матиме вкрай негативні наслідки для України.

Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі "Україна24".

"Якщо ми хочемо претендувати на якусь допомогу з боку Заходу, на якесь розуміння з боку Заходу, треба грати за загальними правилами і тими правилами, які Україна зобов’язалася виконувати, підписавши Угоду про асоціацію і намагаючись себе продемонструвати як члена європейської спільноти. В противному разі не варто очікувати під час наступної гри м’язами з боку Росії якоїсь великої тривоги в країнах ЄС", - зазначив експерт.

Він допустив, що в грудні українська влада може демонстративно проігнорувати висновки Венеційської комісії, чим поставити Україну в скрутне зовнішньополітичне становище.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венецианская комиссияЗакон про олігархів