Ігнорування висновків Венеційської комісії по закону про олігархів матиме негативні наслідки, - експерт

Рішення влади ігнорувати висновки Венеційської комісії щодо закону про олігархів матиме вкрай негативні наслідки для України.
Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі "Україна24".
"Якщо ми хочемо претендувати на якусь допомогу з боку Заходу, на якесь розуміння з боку Заходу, треба грати за загальними правилами і тими правилами, які Україна зобов’язалася виконувати, підписавши Угоду про асоціацію і намагаючись себе продемонструвати як члена європейської спільноти. В противному разі не варто очікувати під час наступної гри м’язами з боку Росії якоїсь великої тривоги в країнах ЄС", - зазначив експерт.
Він допустив, що в грудні українська влада може демонстративно проігнорувати висновки Венеційської комісії, чим поставити Україну в скрутне зовнішньополітичне становище.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.
Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.