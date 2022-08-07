Игнатенко начал разгром "Бордо" в чемпионате Франции: видео гола украинца

Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко приложился к уверенной победе французского "Бордо" над "Родезом" (3:0) в рамках 2-го тура Лиги 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Франция, Лига 2

"Родез" – "Бордо" – 0:3

Голы: Игнатенко, 4, Баква, 14, Де Лима, 90+4

Украинец вышел в старте жирондинцев на очередной матч чемпионата. Уже на 4-й минуте Игнатенко открыл счет во встрече. Хавбек подхватил мяч в штрафной и классным ударом пробил голкипера в ближнем углу.

Для украинца этот мяч стал дебютным в чемпионате Франции. Игнатенко перебрался в "Бордо" зимой. Он сумел стать игроком основы падшего гранда, но не спас команду от вылета из Лиги 1.

В летнее трансферное окно жирондинцы выкупили контракт Игнатенко у "Шахтера". "Горняки" получили за своего воспитанника, ранее выступавшего на правах аренды за "Мариуполь", "Ференцварош" и СК "Днепр-1", ориентировочно 1 млн евро.

В июне Даниил Игнатенко дебютировал в составе сборной Украины. Хавбек провел 2 матча за "сине-желтых" в Лиге наций.