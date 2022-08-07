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Ігнатенко розпочав розгром "Бордо" в чемпіонаті Франції: відео гола українця

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Франція, Неділя 07 серпня 2022 11:29
Ігнатенко розпочав розгром "Бордо" в чемпіонаті Франції: відео гола українця Фото: Данило Ігнатенко забив прем'єрний м'яч за "Бордо" (twitter.com/girondins)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної України Данило Ігнатенко доклався до впевненої перемоги французького "Бордо" над "Родезом" (3:0) у рамках 2-го туру Ліги 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Франція, Ліга 2

"Родез" – "Бордо" – 0:3

Голи: Ігнатенко, 4, Баква, 14, Де Ліма, 90+4

Українець вийшов у старті жирондинців на черговий матч чемпіонату. Уже на 4-й хвилині Ігнатенко відкрив рахунок у зустрічі. Хавбек підхопив м'яч у штрафному майданчику та класним ударом пробив голкіпера в ближньому куті.

Для українця цей м'яч став дебютним у чемпіонаті Франції. Ігнатенко перебрався в "Бордо" взимку. Він зумів стати гравцем основи занепалого гранда, але не врятував команду від вильоту з Ліги 1.

У літнє трансферне вікно жирондинці викупили контракт Ігнатенка в "Шахтаря". "Гірники" отримали за свого вихованця, який раніше виступав на правах оренди за "Маріуполь", "Ференцварош" і СК "Дніпро-1", орієнтовно 1 млн євро.

У червні Данило Ігнатенко дебютував у складі збірної України. Хавбек провів 2 матчі за "синьо-жовтих" у Лізі націй.

Нагадаємо, що в Англії Зінченко асистом допоміг "Арсеналу" переграти "Крістал Пелас" у стартовому турі Прем'єр-ліги.

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