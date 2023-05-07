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Ігнат про збиття "Кинджала": радіти зарано, потрібно більше сучасних систем ППО

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Київ, Неділя 07 травня 2023 11:37
Ігнат про збиття "Кинджала": радіти зарано, потрібно більше сучасних систем ППО Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радіти через збиття над Києвом російської аеробалістичної ракети "Кинджал" зарано. Україна потребує більше систем ППО, щоб захиститися від атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Рано росіяни дізналися про цю успішну роботу. Ми маємо радіти, що маємо таку зброю, але радіти рано, тому що її мало, потрібно набагато більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, захистити об'єкти інфраструктури та атомної енергетики", - зазначив Ігнат.

Він додав, що Україні потрібно більше сучасних засобів протиповітряної оборони, як ППО Patriot, яка збила російський "Кинджал".

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що у ніч на 4 травня у районі Києва ППО вперше збила російську гіперзвукову ракету "Кинджал".

Військові уточнили, що ракету, випущену МіГ-31К з території Росії, знищила американська система ППО Patriot.

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