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Ігнат заперечив причетність Повітряних сил до бійки у Словаччині

19:03 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Уляна Безпалько aimg Олена Бджола
Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)

У Повітряних силах ЗСУ спростували причетність своїх військовослужбовців до смертельної бійки українців у Словаччині, про яку писала місцева преса.

Про це повідомляє керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у коментарі кореспонденту РБК-Україна.

Реакція Повітряних сил

Ігнат заперечив, що йдеться про військових Повітряних сил ЗСУ.

"Ані пілоти, ані інший авіаційний персонал наразі не проходить навчання в Словаччині. Чимало українських військових проходять льотний вишкіл за кордоном, однак не у Словаччині", - сказав РБК-Україна речник ПС ЗСУ.

Бійка у Словаччині

Раніше РБК-Україна писало, що бійка між двома українськими військовими сталася в одному з готелів словацького Тренчина.

Видання Nový Čas заявило, що у конфлікті брали участь двоє українських солдатів. Вони нібито є військовослужбовцями Повітряних сил та проходять навчання у Словаччині.

Під час нападу 53-річний чоловік поранив ножем іншого, постраждалий помер від отриманих травм під час транспортування до лікарні.

Крім того, на вулиці Гарматній у Києві патрульні зупинили порушника ПДР - чоловіка з протезом. Він накинувся на поліцейського.

Також стало відомо, що 23-річному водію Volkswagen Golf, який вранці 19 серпня влетів у зупинку громадського транспорту у Київському Солом’янському районі, оголосили про підозру.

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