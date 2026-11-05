Ігнат заперечив причетність Повітряних сил до бійки у Словаччині

Реакція Повітряних сил

Ігнат заперечив, що йдеться про військових Повітряних сил ЗСУ.



"Ані пілоти, ані інший авіаційний персонал наразі не проходить навчання в Словаччині. Чимало українських військових проходять льотний вишкіл за кордоном, однак не у Словаччині", - сказав РБК-Україна речник ПС ЗСУ.

Бійка у Словаччині

Раніше РБК-Україна писало, що бійка між двома українськими військовими сталася в одному з готелів словацького Тренчина.

Видання Nový Čas заявило, що у конфлікті брали участь двоє українських солдатів. Вони нібито є військовослужбовцями Повітряних сил та проходять навчання у Словаччині.

Під час нападу 53-річний чоловік поранив ножем іншого, постраждалий помер від отриманих травм під час транспортування до лікарні.