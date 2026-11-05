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Игнат отрицает причастность Воздушных сил к драке в Словакии

19:03 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Ульяна Безпалько aimg Елена Бджола
Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)

В Воздушных силах ВСУ опровергли причастность своих военнослужащих к смертельной драке украинцев в Словакии, о которой писала местная пресса.

Об этом сообщает руководитель управления коммуникаций Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии корреспонденту РБК-Украина.

Реакция Воздушных сил

Игнат возразил, что речь идет о военных Воздушных силах ВСУ.

"Ни пилоты, ни другой авиационный персонал сейчас не проходят обучение в Словакии. Многие украинские военные проходят летную обучение за границей, однако не в Словакии", - сказал РБК-Украина спикер ВС ВСУ.

Драка в Словакии

Ранее РБК-Украина писало, что потасовка между двумя украинскими военными произошла в одной из гостиниц словацкого Тренчина.

Издание Nový Čas заявило, что в конфликте участвовали два украинских солдата. Они якобы являются военнослужащие Воздушных сил и проходят обучение в Словакии.

Во время нападения 53-летний мужчина ранил ножом другого, пострадавший скончался от полученных травм во время транспортировки в больницу.

Кроме того, на улице Гарматной в Киеве патрульные остановили нарушителя ПДД - мужчину с протезом. Он набросился на полицейского.

Также стало известно, что 23-летнему водителю Volkswagen Golf, который утром 19 августа влетел в остановку общественного транспорта в Киевском Соломенском районе, объявили о подозрении.

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