Игнат отрицает причастность Воздушных сил к драке в Словакии

В Воздушных силах ВСУ опровергли причастность своих военнослужащих к смертельной драке украинцев в Словакии, о которой писала местная пресса.
Об этом сообщает руководитель управления коммуникаций Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии корреспонденту РБК-Украина.
Игнат возразил, что речь идет о военных Воздушных силах ВСУ.
"Ни пилоты, ни другой авиационный персонал сейчас не проходят обучение в Словакии. Многие украинские военные проходят летную обучение за границей, однако не в Словакии", - сказал РБК-Украина спикер ВС ВСУ.
Ранее РБК-Украина писало, что потасовка между двумя украинскими военными произошла в одной из гостиниц словацкого Тренчина.
Издание Nový Čas заявило, что в конфликте участвовали два украинских солдата. Они якобы являются военнослужащие Воздушных сил и проходят обучение в Словакии.
Во время нападения 53-летний мужчина ранил ножом другого, пострадавший скончался от полученных травм во время транспортировки в больницу.
Кроме того, на улице Гарматной в Киеве патрульные остановили нарушителя ПДД - мужчину с протезом. Он набросился на полицейского.
Также стало известно, что 23-летнему водителю Volkswagen Golf, который утром 19 августа влетел в остановку общественного транспорта в Киевском Соломенском районе, объявили о подозрении.