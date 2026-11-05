Игнат отрицает причастность Воздушных сил к драке в Словакии

Реакция Воздушных сил

Игнат возразил, что речь идет о военных Воздушных силах ВСУ.



"Ни пилоты, ни другой авиационный персонал сейчас не проходят обучение в Словакии. Многие украинские военные проходят летную обучение за границей, однако не в Словакии", - сказал РБК-Украина спикер ВС ВСУ.

Драка в Словакии

Ранее РБК-Украина писало, что потасовка между двумя украинскими военными произошла в одной из гостиниц словацкого Тренчина.

Издание Nový Čas заявило, что в конфликте участвовали два украинских солдата. Они якобы являются военнослужащие Воздушных сил и проходят обучение в Словакии.

Во время нападения 53-летний мужчина ранил ножом другого, пострадавший скончался от полученных травм во время транспортировки в больницу.