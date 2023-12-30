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Ігнат про загрозу атак на Новий рік: чекати неприємностей від РФ треба постійно

Субота 30 грудня 2023 20:10
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Ігнат про загрозу атак на Новий рік: чекати неприємностей від РФ треба постійно Фото: речник Повітряних сил Юрій Ігнат (suspilne media)
Автор: Наталія Кава

Українцям невідомі плани Російської Федерації на новорічну ніч. Однак варто прислухатись до попереджень та не ігнорувати тривоги.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми Україна".

"Є об'єкти, які в них в пріоритетах з направлення туди як "шахедів", так і крилатих ракет. Ми вже зараз бачимо що ось летять "Шахеди" зі сходу. Нам чекати від Росії неприємностей потрібно постійно. Не треба думати, що у Новий рік вони захочуть (обстрілювати - ред.), а на другий день зроблять паузу", - сказав він.

Ігнат нагадав, що Повітряні сили як завжди будуть на постійній варті.

Новорічна ніч в Україні

По всій Україні в новорічну ніч діятиме комендантська година. Крім того, в містах правоохоронці посилять заходи безпеки.

Додамо, що у Києві рятувальники у посиленому режимі працюватимуть в новорічну ніч. В ніч з 31 грудня на 1 січня чергуватимуть понад 450 вогнеборців та 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

При цьому ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

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