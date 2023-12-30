Ігнат про загрозу атак на Новий рік: чекати неприємностей від РФ треба постійно

Українцям невідомі плани Російської Федерації на новорічну ніч. Однак варто прислухатись до попереджень та не ігнорувати тривоги.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми Україна".

"Є об'єкти, які в них в пріоритетах з направлення туди як "шахедів", так і крилатих ракет. Ми вже зараз бачимо що ось летять "Шахеди" зі сходу. Нам чекати від Росії неприємностей потрібно постійно. Не треба думати, що у Новий рік вони захочуть (обстрілювати - ред.), а на другий день зроблять паузу", - сказав він.

Ігнат нагадав, що Повітряні сили як завжди будуть на постійній варті.

Новорічна ніч в Україні

По всій Україні в новорічну ніч діятиме комендантська година. Крім того, в містах правоохоронці посилять заходи безпеки.

Додамо, що у Києві рятувальники у посиленому режимі працюватимуть в новорічну ніч. В ніч з 31 грудня на 1 січня чергуватимуть понад 450 вогнеборців та 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

При цьому ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.