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Игнат об угрозе атак на Новый год: ждать неприятностей от РФ нужно постоянно

Суббота 30 декабря 2023 20:10
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Игнат об угрозе атак на Новый год: ждать неприятностей от РФ нужно постоянно Фото: спикер Воздушных сил Юрий Игнат (suspilne media)
Автор: Наталья Кава

Украинцам неизвестны планы Российской Федерации на новогоднюю ночь Однако следует прислушиваться к предупреждениям и не игнорировать тревоги.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Мы Украина".

"Есть объекты, которые у них в приоритетах по направлению туда как "шахедов", так и крылатых ракет. Мы уже сейчас видим, что вот летят "Шахеды" с востока. Нам ждать от России проблем надо постоянно. Не надо думать, что в Новый год они захотят (обстреливать – ред.), а на второй день сделают паузу”, – сказал он.

Игнат напомнил, что воздушные силы как всегда будут на постоянной страже.

Новогодняя ночь в Украине

По всей Украине в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. Кроме того, в городах правоохранители усилят меры безопасности.

Добавим, что в Киеве спасатели в усиленном режиме будут работать в новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января будут дежурить более 450 пожарных и 120 единиц пожарно-спасательной техники.

При этом ГУР подтверждает, что Россия скапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

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