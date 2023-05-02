Ігнат вказав на нові виклики, від яких страждають шість областей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарофну.

Як зазначив Ігнат, не маючи достатніх засобів для завдання дистанційних ударів, росіяни використовують те, що мають на передній лінії фронту. Це реактивна артилерія, там є засоби, які можуть більше як на 100 км влучати, такі як "Торнадо", а також ракети С-300, дальність може бути до 150 км при роботі по наземних цілях.

"Ну і також керовані авіабомби. Це той новий виклик, нові ризики для нас, проти яких потрібно робити протидію нам потрібно якомога швидше приймати рішення щодо цього", - сказав він.

За його словами, противник буде нарощувати виробництво цих бомб, бо він бачить, що безкарно це робить. "Страждає лінія 20-30 км від лінії боєзіткнення і від державного кордону, від Чернігівської, Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, аж до Одеської області. Але противник це робить регулярно", - повідомив він.

Ігнат зазначив, що потрібно посилювати далекобійне ППО і очікувати на позитивне рішення щодо літака, який може протистояти цим загрозам. "Багато хто боїться на Заході що може бути ескалація, що ми можемо на території РФ знищувати їхню авіацію. Я хочу сказати, що наявність таких літаків в Україні в прифронтових областях, таких як Чернігівська і Сумська, відіб'є бажання наближатися", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.