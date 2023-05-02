Ігнат вказав на нові виклики, від яких страждають шість областей
Російська армія усе частіше використовує керовані авіабомби проти прифронтових областей України. Це новий виклик, щодо якого потрібно приймати рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарофну.
Як зазначив Ігнат, не маючи достатніх засобів для завдання дистанційних ударів, росіяни використовують те, що мають на передній лінії фронту. Це реактивна артилерія, там є засоби, які можуть більше як на 100 км влучати, такі як "Торнадо", а також ракети С-300, дальність може бути до 150 км при роботі по наземних цілях.
"Ну і також керовані авіабомби. Це той новий виклик, нові ризики для нас, проти яких потрібно робити протидію нам потрібно якомога швидше приймати рішення щодо цього", - сказав він.
За його словами, противник буде нарощувати виробництво цих бомб, бо він бачить, що безкарно це робить. "Страждає лінія 20-30 км від лінії боєзіткнення і від державного кордону, від Чернігівської, Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, аж до Одеської області. Але противник це робить регулярно", - повідомив він.
Ігнат зазначив, що потрібно посилювати далекобійне ППО і очікувати на позитивне рішення щодо літака, який може протистояти цим загрозам. "Багато хто боїться на Заході що може бути ескалація, що ми можемо на території РФ знищувати їхню авіацію. Я хочу сказати, що наявність таких літаків в Україні в прифронтових областях, таких як Чернігівська і Сумська, відіб'є бажання наближатися", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни масовано обстрілювали Україну восени та взимку, але не змогли досягти бажаного результату. Зараз змінюють тактику та пріоритетні цілі.
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