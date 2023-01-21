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Ігнат про винищувачі F-16: могли б закрити частину неба України

Фото: F-16 могли б закрити частину неба України (flickr by Bernie C)
Автор: Іван Носальський

Американські винищувачі F-16 у разі постачання до України могли б закрити частину неба від російських ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, F-16 навряд чи зможуть збивати ракети, які летять по балістичній траєкторії, але крилаті ракети "могли б бути хорошими цілями для таких літаків".

Він також підтвердив, що американські винищувачі можуть закрити частину повітряного простору України.

"Це так і є у всіх країнах світу, що більшість країни перекривається саме авіаційними підрозділами. Є літаки, які стоять на бойовому чергуванні, і якщо з'являється загроза, вони піднімаються в небо і вилітають перехоплювати ракети", - зазначив Ігнат.

Він додав, що засоби ППО захищають більш локальні об'єкти - військові аеродроми, критичну інфраструктуру, урядові будівлі.

"Тому літаки там - більша частина ППО, ніж зенітні комплекси", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра розповів, що його країна готова розглянути надання Україні F-16.

Також ми писали, що, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, питання передачі Україні F-16 розблоковане.

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