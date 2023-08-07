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Ігнат відреагував на чутки, що РФ намагалася помститися "Кинджалами" за атаку на Кремль

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти справді намагалися вдарити по Києву за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал" одразу після атаки на Кремль. Їхньою ціллю, ймовірно, був урядовий квартал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"4 травня це була одна ракета "Кинджал". Крім неї ще балістика могла бути. Тобто могли бути і ракети, що летять балістичною траєкторією. А вже 16 травня і 16 червня було збито ще по 6 "Кинджалів". Загалом маємо таких збитих цілей 13. І відповідно збитих їх у Київській області", - розповів Ігнат.

За його словами, цілями тоді могли бути якісь урядові будівлі чи стратегічні об'єкти, оскільки у Києві знаходяться всі державні інституції, у тому числі Рада, Нацбанк і не тільки.

"Такі будівлі завжди будуть цілями для ворога. Об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти", - додав речник Повітряних сил.

Але, як зазначив Ігнат, маючи такі зенітні ракетні комплекси як Patriot, нашу країну можна захистити і від балістики, і від гіперзвукових ракет.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому видання The Times взяло коментар у неназваного підполковника протиповітряної оборони Києва. Він розповів, що після атаки на Кремль, яка відбулася 3 травня, вже наступного дня окупанти застосовували для удару по Україні гіперзвукову ракету "Кинджал".

Військовий додав, що ракета прямувала у бік Урядового кварталу.

Зазначимо, раніше Ігнат розповідав, щопід час одного з останніх ударів по Україні російський "Кинджал" залетів у повітряний простір Білорусі.

 

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