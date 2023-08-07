RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Игнат отреагировал на слухи, что РФ пыталась отомстить "Кинжалами" за атаку на Кремль

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты действительно пытались ударить по Киеву при помощи гиперзвуковой ракеты "Кинжал" сразу после атаки на Кремль. Их целью, вероятно, был правительственный квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"4 мая это была одна ракета "Кинжал". Кроме нее еще баллистика могла быть. То есть могли быть и ракеты, летящие по баллистической траектории. А уже 16 мая и 16 июня было сбито еще по 6 "Кинжалов". В общем имеем таких сбитых целей 13. И соответственно сбитых их в Киевской области", - рассказал Игнат. 

По его словам, целями тогда могли быть какие-то правительственные здания или стратегические объекты, поскольку в Киеве находятся все государственные институции, в том числе Рада, Нацбанк и не только. 

"Такие здания всегда будут целями для врага. Объекты критической инфраструктуры, военные объекты", - добавил спикер Воздушных сил. 

Но, как отметил Игнат, имея такие зенитные ракетные комплексы как Patriot, нашу страну можно защитить и от баллистики, и от гиперзвуковых ракет. 

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад издание The Times взяло комментарий у неназванного подполковника противовоздушной обороны Киева. Он рассказал, что после атаки на Кремль, которая состоялась 3 мая, уже на следующий день оккупанты применяли для удара по Украине гиперзвуковую ракету “Кинжал”. 

Военный добавил, что ракета направлялась в сторону Правительственного квартала. 

Отметим, ранее Игнат рассказывал, что во время одного из последних ударов по Украине российский "Кинжал" залетел в воздушное пространство Беларуси

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КремльВоздушные силы УкраиныВойна России против Украиныракетный удар