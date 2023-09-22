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Ігнат про вибухи у Севастополі: коментувати не можу, але росіянам неспокійно в Криму

Севастополь, П'ятниця 22 вересня 2023 14:14
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Ігнат про вибухи у Севастополі: коментувати не можу, але росіянам неспокійно в Криму Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російським окупантам вже неспокійно у Криму, який вони захопили. Про це свідчать сьогоднішні вибухи у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він відреагував на вибухи у Севастополі та ймовірний "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ.

"Я не можу, на жаль, коментувати ці речі. Я думаю, ті, хто може, прокоментують пізніше, тому що і напередодні, і під час, і навіть після операцій, які успішно проводять Сили оборони, потрібна певна тиша. Агентура ворожа не спить", - сказав він.

Речник наголосив, що у Криму вже досить неспокійно для окупантів, особливо протягом останнього тижня.

"Усі сили оборони, усі служби, які працюють спільно, роблять усі для того, щоб окупантам було неспокійно (у Криму, - ред.). Таким чином Сили оборони роблять фразу "Не хочется уезжать из Крыма" знаковою для всіх", - додав Ігнат.

Що сталося у Криму

Сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі дві за день пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу.

Пізніше у мережі заявили, що був атакований штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що будівля штабу значно пошкоджена.

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