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Игнат о взрывах в Севастополе: комментировать не могу, но россиянам неспокойно в Крыму

Севастополь, Пятница 22 сентября 2023 14:14
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Игнат о взрывах в Севастополе: комментировать не могу, но россиянам неспокойно в Крыму Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российским оккупантам уже неспокойно в Крыму, который они захватили. Об этом свидетельствуют сегодняшние взрывы в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отреагировал на взрывы в Севастополе и вероятный "прилет" по штабу Черноморского флота РФ.

"Я не могу, к сожалению, комментировать эти вещи. Я думаю, те, кто может, прокомментируют позже, потому что и накануне, и во время, и даже после операций, которые успешно проводят Силы обороны, нужна определенная тишина. Агентура вражеская не спит", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что в Крыму уже достаточно беспокойно для оккупантов, особенно в течение последней недели.

"Все силы обороны, все службы, работающие совместно, делают все для того, чтобы оккупантам было неспокойно (в Крыму, - ред.). Таким образом Силы обороны делают фразу "Не хочется уезжать из Крыма" знаковой для всех", - добавил. Игнатий.

Что произошло в Крыму

Сегодня, 22 сентября, в оккупированном Севастополе два раза в день раздались взрывы. Над городом заметили дым, оккупанты, вероятно, включили дымовую завесу.

Позже в сети заявили, что был атакован штаб Черноморского флота России в Севастополе. На опубликованных в сети кадрах видно, что здание штаба значительно повреждено.

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