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Ігнат про вибухи в Криму: головне не чим уразити, а як

Фото: у Криму сталися вибухи на полігоні 19 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Коментуючи вибухи в Криму, що трапились у середу, 19 липня, у Повітряних силах вважають, що не важливо чим саме, завдавати ударів по окупантах, а як. Для підвищення результативності "бавовни" на окупованих територіях, Україні потрібні сучасні винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Головне не чим уразити, а як уразити. Влучно завдати цього удару. Думаю, що ми прекрасно розуміємо, які в нас сьогодні є засоби, які нам передали партнери, які можуть діставати на певні відстані", - сказав він.

За словами Ігната, українські льотчики вже не раз демонстрували, завдяки тим засобам, які вдалося адаптувати до наших літаків - це ракети Storm Shadow, і протирадіолокаційні ракети HARM, а також бомби JDAM, як фактично щодня застосовують їх проти окупантів.

"Ну і наслідки на окупованих територіях це феєрверки на складах боєприпасів, скупченні живої сили, техніки противника, ми бачимо. Тому побільше нам цього озброєння, а щоб воно в рази ефективніше працювало, нам потрібен літак такий як F-16, щоб посилити ефект та результативність цих ударів", - зазначив спікер.

Вибухи у Криму 19 липня

У тимчасово окупованому Криму сталися вибухи у Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були "прильоти" на територію Старокримського полігону на сході півострова. Відбулася детонація боєприпасів.

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