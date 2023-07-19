Игнат о взрывах в Крыму: главное не чем поразить, а как

"Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, что могут доставать на определенные расстояния", - сказал он.

По словам Игната, украинские летчики уже не раз демонстрировали, благодаря тем средствам, которые удалось адаптировать к нашим самолетам - это ракеты Storm Shadow, и противорадиолокационные ракеты HARM, а также бомбы JDAM, как фактически ежедневно применяют их против оккупантов.

"Ну и последствия на оккупированных территориях это фейерверки на складах боеприпасов, скоплении живой силы, технике противника, мы видим. Поэтому побольше нам этого вооружения, а чтобы оно в разы эффективнее работало, нам нужен самолет такой как F-16, чтобы усилить эффект и результативность этих ударов", - отметил спикер.

Взрывы в Крыму 19 июля

Во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в Кировском районе возле села Кринички. Предварительно, были "прилеты" на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова. Произошла детонация боеприпасов.