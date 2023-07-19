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Игнат о взрывах в Крыму: главное не чем поразить, а как

Фото: в Крыму произошли взрывы на полигоне 19 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Комментируя произошедшие в среду взрывы в Крыму, 19 июля, в Воздушных силах считают, что не важно чем именно, наносить удары по оккупантам, а как. Для повышения результативности "хлопков" на оккупированных территориях Украине нужны современные истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Главное не чем поразить, а как поразить. Метко нанести этот удар. Думаю, что мы прекрасно понимаем, какие у нас сегодня есть средства, которые нам передали партнеры, что могут доставать на определенные расстояния", - сказал он.

По словам Игната, украинские летчики уже не раз демонстрировали, благодаря тем средствам, которые удалось адаптировать к нашим самолетам - это ракеты Storm Shadow, и противорадиолокационные ракеты HARM, а также бомбы JDAM, как фактически ежедневно применяют их против оккупантов.

"Ну и последствия на оккупированных территориях это фейерверки на складах боеприпасов, скоплении живой силы, технике противника, мы видим. Поэтому побольше нам этого вооружения, а чтобы оно в разы эффективнее работало, нам нужен самолет такой как F-16, чтобы усилить эффект и результативность этих ударов", - отметил спикер.

Взрывы в Крыму 19 июля

Во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в Кировском районе возле села Кринички. Предварительно, были "прилеты" на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова. Произошла детонация боеприпасов.

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