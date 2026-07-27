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Ігнат розповів про зміни у тактиці ракетних ударів РФ

11:58 27.07.2026 Пн
2 хв
Про які серйозні проблеми ворога свідчать деталі збитих ракет?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)

Російські війська змінили тактику ударів по Україні, суттєво збільшивши використання балістичних ракет порівняно з крилатими. Крім того, окупанти частіше завдають ударів удень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у телеефірі.

За його словами, упродовж минулого тижня росіяни випустили понад 50 балістичних ракет. Ідеться про такі типи озброєння, як "Іскандер-М", С-400 та "Циркон".

"Ті уламки, які знаходять із маркуванням тритижневої, місячної, двомісячної давнини, що випущена ракета от-от на заводі, свідчать про те, що не все у них там здатне накопичуватися і масштабуватися, що відчувають таки вони проблему", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що труднощі у ворога виникають і через далекобійні удари Сил оборони. Вони вражають не лише нафтопереробну галузь РФ, а й підприємства з унікальними технологіями, які виробляють деталі для ракет.

Зміна часу атак

Окрім зміни типу ракет, загарбники почали частіше завдавати ракетних ударів у денний час.

"Ворог хоче досягти раптовості, щоб менше було часу на підготовку наших Сил оборони. Коли всі звикають, що балістика летить вночі, з 2:00 до 4:00, завдаючи ударів зранку, ворог намагається досягти певних цілей саме раптовістю", - пояснив Ігнат.

Речник ПС зауважив, що загальна ж тактика РФ залишається незмінною: росіяни щодня та щоночі продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Нагадаємо, вночі та вранці 27 липня країна-агресорка атакувала кілька областей України.

Найбільших руйнувань зазнали Запоріжжя, Сумщина та Дніпропетровщина. Внаслідок ворожих ударів є загиблий та десятки поранених.

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