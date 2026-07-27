RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Игнат рассказал об изменениях в тактике ракетных ударов РФ

11:58 27.07.2026 Пн
2 мин
О каких серьезных проблемах врага свидетельствуют детали сбитых ракет?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Юрий Игнат (Getty Images)

Российские войска изменили тактику ударов по Украине, существенно увеличив использование баллистических ракет по сравнению с крылатыми. Кроме того, оккупанты чаще наносят удары днем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в телеэфире.

По его словам, за прошедшую неделю россияне выпустили более 50 баллистических ракет. Речь идет о таких типах вооружения, как "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

"Те обломки, которые находят с маркировкой трехнедельной, месячной, двухмесячной давности, что выпущена ракета вот-вот на заводе, свидетельствуют о том, что не все у них там способно накапливаться и масштабироваться, что испытывают таки они проблему", - сказал Игнат.

Он отметил, что трудности у врага возникают и из-за дальнобойных ударов Сил обороны. Они поражают не только нефтеперерабатывающую отрасль РФ, но и предприятия с уникальными технологиями, производящими детали для ракет.

Смена времени атак

Кроме изменения типа ракет, захватчики стали чаще наносить ракетные удары в дневное время.

"Враг хочет достичь внезапности, чтобы меньше было времени на подготовку наших Сил обороны. Когда все привыкают, что баллистика летит ночью, с 2:00 до 4:00, нанося удары утром, враг пытается достичь определенных целей именно внезапностью", - пояснил Игнат.

Спикер ВС отметил, что общая же тактика РФ остается неизменной: россияне ежедневно и каждую ночь продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Напомним, ночью и утром 27 июля страна-агрессор атаковала несколько областей Украины.

Наибольшие разрушения получили Запорожье, Сумщина и Днепропетровщина. В результате вражеских ударов есть погибший и десятки раненых.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в УкраинеРакеты