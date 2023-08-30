Ігнат розповів, скільки F-16 потрібно для України

За його словами, раніше було озвучено кількість 128 винищувачів F-16. Це саме та кількість, якою можна замінити старі літаки. При цьому він не виключив, що навіть у такому випадку радянські літаки лишатимуться поруч з F-16, тому що вони ефективно б'ють окупанта - ракетами HARM, бомбами JDAM, SCALP, Storm Shadow.

Ігнат також озвучив число в 60 літаків - це та кількість, яка необхідна для того, щоб захистити небо України.

"Нехай ми поставимо їх приблизно по два літаки на оперативних аеродромах, в різних куточках країни. Іде масований чи не масований ракетний, чи дроновий удар. Зараз наш винищувач може за тим "Шахедом" літати по колу і не збити його - просто тому, що радянський винищувач не створений, щоб збити "Шахед". У нього немає потрібного радара, він не може його "захопити"... То чи вистачить тих 60? Думаю, для таких завдань достатньо було б", - розповів він.

F-16 для України

Нагадаємо, цього року союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Ми повідомляли, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16. А США розпочнуть навчання найближчим часом.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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