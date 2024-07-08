Ігнат розповів про особливості сьогоднішньої атаки РФ по Україні

Ігнат зазначив, що РФ постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні дрони, а й крилаті та балістичні ракети. І, як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати.

За його словами, ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками.

"Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі. Тож не ігноруйте тривогу, особливо, коли точно відомо про рух ракет чи дронів у вашому напрямку", - наголосив Ігнат.