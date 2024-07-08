Игнат рассказал об особенностях сегодняшней атаки РФ по Украине

Игнат отметил, что РФ постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные дроны, но и крылатые и баллистические ракеты. И, как следствие, их становится труднее обнаруживать и уничтожать.

По его словам, вражеские ракеты оснащаются дополнительными средствами, в том числе радиолокационными и тепловыми ловушками.

"Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась кое-где на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле. Поэтому не игнорируйте тревогу, особенно, когда точно известно о движении ракет или дронов в вашем направлении", - подчеркнул Игнат.