Ігнат розкрив подробиці нічних атак: було кілька десятків "Шахедів", є збиті

На питання, яка орієнтовна кількість БПЛА заходила в повітряний простір України цієї ночі та під ранок, Ігнат відповів: "Скажімо так - кілька десятків".

"Поки що атака триває. Щойно оголосили, що є для західних областей (загроза, - ред.). У Вінницькій області відбій тривоги, а зараз вона у Тернопільській та Хмельницькій. Зокрема, Старокостянтинів. Зазвичай туди направляють багато БПЛА ударного типу. Дочекаємось відбоїв і вже будемо надавати якісь дані", - сказав речник.

Як зазначив Ігнат, російські окупанти атакували двома етапами: з вечора та під ранок. Він підтвердив, що українська ППО збила частину "Шахедів", але результати бойової роботи будуть пізніше.

"Спершу з переходу в наступну добу з вечора. І далі вже друга група під ранок почала атакувати з південно-східного напрямку і рухалася вздовж кордону з Молдовою. Кілька груп БПЛА проходять в північно-західному напрямку. Тому підіб'ємо підсумки. Звичайно, є уже збиття, є результати як на півдні, так і на сході, так і в центральних, західних областях, зокрема також на півночі", - додав він.

Що ще відомо про атаки

Про те, що росіяни випустили "Шахеди" стало відомо напередодні ввечері. Вони рухалися з декількох напрямків. Відомо, що на півночі України вночі та зранку збили 6 дронів, а на півдні - щонайменше 10 "Шахедів".

У Черкаській області через падіння уламків пошкоджені електролінії, у Миколаївській - є влучання на території підприємства. У Херсонській області дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.