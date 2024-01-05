Игнат раскрыл подробности ночных атак: было несколько десятков "Шахедов", есть сбитые

На вопрос, какое ориентировочное количество БПЛА заходило в воздушное пространство Украины этой ночью и под утро, Игнат ответил: "Скажем, так - несколько десятков".

"Пока атака продолжается. Только объявили, что есть для западных областей (угроза, - ред.). В Винницкой области отбой тревоги, а сейчас она в Тернопольской и Хмельницкой. В частности, Староконстантинов. Обычно туда направляют много БПЛА ударного типа. Дождемся отбоев и уже будем предоставлять какие-то данные", - сказал спикер.

Как отметил Игнат, российские оккупанты атаковали двумя этапами: с вечера и под утро. Он подтвердил, что украинская ПВО сбила часть "Шахедов", но результаты боевой работы будут позже.

"Сначала с перехода в следующие сутки с вечера. И дальше уже вторая группа под утро начала атаковать с юго-восточного направления и двигалась вдоль границы с Молдовой. Несколько групп БПЛА проходят в северо-западном направлении. Поэтому подведем итоги. Конечно, есть уже сбитые, есть результаты как на юге, так и на востоке, так и в центральных, западных областях, в том числе также на севере", - добавил он.

Что еще известно об атаках

О том, что россияне выпустили "Шахеды", стало известно накануне вечером. Они двигались из нескольких направлений. Известно, что на севере Украины ночью и утром сбили 6 дронов, а на юге - не менее 10 "Шахедов".

В Черкасской области из-за падения обломков повреждены электролинии, в Николаевской - есть попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.