Ігнат розкрив особливості нічної атаки Росії по українській енергетиці
Російські війська влаштували чергову атаку на енергоінфраструктуру України. Особливістю цього удару стало те, що більшість застосованих ракет були балістичними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Сьогодні особливість атаки, яка була, що окрім 320 ударних
БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, було застосовано 37 ракет", - заявив Ігнат.
За його словами, Росія використала цього разу переважно балістичні ракети - 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії (2 "Кинжала" та 26 "Іскандер-М").
Він також наголосив, що ці ракети можуть збиватися тільки системами, які працюють проти балістики - це системи Patriot.
"Питання в їхній наявності тут відкриті. Ми розуміємо, що президент України фактично в кожному своєму зведенні звертається до партнерів щодо посилення протиповітряної оборони саме системами Patriot, які здатні збивати балістику, яка сьогодні фактично і атакувала", - додав начальник управління комунікацій ПС.
Однак поки ще уточнюються дані щодо сьогоднішньої атаки, оскільки вона була масованою і з'ясувати всі деталі одразу важко.
Ігнат нагадав, що Повітряні сили повідомляли сьогодні про вибухи на 14 локаціях, які спричинили 17 ракет і певна кількість дронів.
"Інформація ще уточнюється, тому що по решті ракет буде збиратися інформація уже з місць, будемо дивитися, куди вони потрапили, чи не досягли своїх цілей", - підкреслив голова управління комунікацій ПС.
Обстріл України 16 жовтня
Нагадаємо, Повітряні сили повідомляли, що ворог застосував проти України в ніч на 16 жовтня 357 засобів повітряного нападу - 37 ракет та 320 дронів різних типів.
Президент Володимир Зеленський також прокоментував повітряний терор РФ у ніч на 16 жовтня. За даними глави держави, під атакою опинилась інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини.
На Чернігівщині РФ завдавати удару по Ніжину - пошкоджено пошту, одна людина поранена.
У Харківській області окупанти били по критичній інфраструктурі, по частині рятувальників.