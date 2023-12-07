Ігнат про нічну атаку дронів: мобільні групи показують дедалі кращий результат

Чергова масована атака РФ дронів-камікадзе на Україну була загалом типовою та не відрізналась особливо від попередніх. Водночас мобільні вогневі групи показують дедалі кращий результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Повітряних сил Юрія Ігната під час телемарафону та Telegram-канал глави МВС Ігоря Клименка.

"Сьогодні була типова атака за кількістю БПЛА - 18 запущено, 15 збито Силами оборони. В основному це все пішло на Одещину і плюс на Хмельниччину. Працювала протиповітряна оборона, знову ж таки мобільні вогневі групи, які показують дедалі кращий результат", - розповів Ігнат.

Тактика окупантів

Речник Повітряних сил зазначив, що Одеська область, припортова інфраструктура, українське зерно знову турбують окупантів. За його словами, завдаються удари після певної паузи, "мабуть більше місяця туди не прилітало".

"Атака планується заздалегідь, зрозуміло, що вони використовують різні маршрути. Точки входу в повітряний простір України - з окупованих територій чи то з російської території з півночі - це Курська та Брянська області. Вони зрештою однакові, фактично нічого не змінюють, входячи цього разу з південно-східного напрямку, це мис Чауда окупованого Криму, є ще напрямок Приморсько-Ахтарськ. Заходять на окуповану частину Запорізької області і звідти розлітаються по різних маршрутах", - розповів Ігнат.

ВІн також додав, що і сам маршрут сильно не змінюється, "буквально може бути 10-15 км вліво-вправо від попереднього".

"Здавалося б, не так багато, але для мобільної вогневої групи це занадто велика територія, щоб зреагувати та відстрілятися, тому що радіус крупнокаліберних кулеметів і переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) обмежений", - констатував спікер.

Результати роботи мобільних вогневих груп

Цієї ночі мобільні вогневі групи прикордонників знищили 5 БПЛА противника.

"Три - на рахунку військовослужбовців Одеського та Ізмаїльського загонів. Ще два приземлили бійці Морської охорони ДПСУ", - розповів голова МВС Ігор Клименко.



Обстріл України

Російські війська в черговий раз масажно атакували дронами-камікадзе. В Україні було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли про загрозу дронів-камікадзе. Зокрема, у Хмельницькій області було чути вибухи. Вже вранці стало відомо, що на Одещині окупанти атакували портову інфраструктуру, загинула одна людина.

Як потім розповіли у Повітряних силах, основний удар "шахедів" припав на Одеську та Хмельницьку області, ППО збила більшість ворожих цілей - 15 з 18 запущених БПЛА. Зокрема, на Миколаївщині ППО знищила три ворожих дрона-камікадзе. Як розповіли в