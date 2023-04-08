Ігнат пояснив, що потрібно ЗСУ, аби боротись з російськими керованими авіабомбами

"Це не лише південь, а по всій лінії фронту: Сумська область, Чернігівська область, безумовно, східний напрямок. Вони атакують (керованими авіабомбами, - ред.) всюди. Тобто, є ця нова загроза, на яку реагувати, м'яко кажучи, важко, бо противник застосовує ці керовані бомби дистанційно, і поки що безкарно", - розповів Ігнат.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, ворожі літаки завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення або ж від кордону з Україною, чи моря. Ці ж літаки наразі нічим дістати.

Щодня ворога застосовує на лінії фронту близько 10-12 керованих авіабомб. В основному, це бомба ФАБ-500, яка обладнана крилами, GPS-навігацією й здатна летіти до цілі ще 10-20 кілометрів, а можливо й більше.

Як протистояти цьому?

Україні необхідні наземні засоби, такі як Patriot або ж SAMP-T.

"А найкраще - це сучасні літаки, наприклад, F-16 або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на великих відстанях, які мають і потужні радари, і ракети класу "повітря-повітря". Тільки так можна протистояти цій загрозі. Тому ще раз і ще раз треба звертатися до наших партнерів, щоб дійсно процес надання Україні такої техніки пришвидшувався", - заявив Ігнат.