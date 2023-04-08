Игнат объяснил, что нужно ВСУ, чтобы бороться с российскими управляемыми авиабомбами

"Это не только юг, а по всей линии фронта: Сумская область, Черниговская область, безусловно, восточное направление. Они атакуют (управляемыми авиабомбами, - ред.) везде. То есть, есть эта новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, трудно, потому что противник применяет эти управляемые бомбы дистанционно, и пока безнаказанно", - рассказал Игнат.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, вражеские самолеты наносят удары с дистанции от 50 километров от линии боевого соприкосновения или от границы с Украиной, или моря. Эти же самолеты пока нечем достать.

Ежедневно враг применяет на линии фронта около 10-12 управляемых авиабомб. В основном, это бомба ФАБ-500, которая оборудована крыльями, GPS-навигацией и способна лететь к цели еще 10-20 километров, а возможно и больше.

Как противостоять этому?

Украине необходимы наземные средства, такие как Patriot или SAMP-T.

"А лучше всего - это современные самолеты, например, F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на больших расстояниях, которые имеют и мощные радары, и ракеты класса "воздух-воздух". Только так можно противостоять этой угрозе. Поэтому еще раз и еще раз надо обращаться к нашим партнерам, чтобы действительно процесс предоставления Украине такой техники ускорялся", - заявил Игнат.