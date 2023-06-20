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Ігнат пояснив розміщення російського ракетного комплексу "Бал" у Брянській області

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Україна, Вівторок 20 червня 2023 10:50
Ігнат пояснив розміщення російського ракетного комплексу "Бал" у Брянській області Фото: Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Росіяни нещодавно розмістили біля українських кордонів комплекс "Бал", який використовує протикорабельні ракети Х-35. Переміщення їх у Брянську область свідчить про дефіцит високоточних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вочевидь, якби були пуски, вже про це було відомо. Так, поки що ми маємо ту загрозу і, відповідно, реагувати на ці загрози потрібно. Я думаю, що керівництво вище військове має вже певну певні варіанти щодо протидії і цій загрозі", - сказав Ігнат.

За його словами, цей комплекс не єдине, що має ворог. Ворог сьогодні використовує усі наявні сили та засоби для того, щоб завдавати ударів по наших позиціях по позиціях наших військ передусім проводить активну повітряну розвідку по всій лінії розмежування і по всій лінії фронту.

"Скажімо так, дуже багато безпілотників стежать за пересуванням наших військ. Противник використовує постійно винищувальну авіацію. Це СУ-35 передусім для того, щоб завдавати ударів керованими авіабомбами",- сказав він.

Ігнат повідомив, що противник застосовує ці типи озброєння, зокрема, комплекс "Бал" з півночі призначений для знищення кораблів.

"Передусім так це говорить про те, що противника є певний дефіцит ракет, ракет "Калібр", ракет Х- 101, Х-555, ракет "Іскандер", ракет "Кинджал". Це як альтернатива, як заміна високоточні і далекобійні зброї можуть використовуватися і ті комплекси, які є в наявності і ракети до них безпосередньо", - додав він.

Нагадаємо, під час нічної масованої атаки по Україні 20 червня російські війська запустили 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно збиті українською ППО.

Як заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог застосовує тактику заплутування протиповітряної оборони, запускаючи дон по різних областях, щоб виявити системи протиповітряної оборони. Атаки відбувалися на півночі та півдні, у тому числі у Брянській області та вздовж східного узбережжя Азовського моря. Фактично у більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу.

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