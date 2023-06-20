Игнат объяснил размещение российского ракетного комплекса "Бал" в Брянской области
Россияне недавно разместили у украинских границ комплекс "Бал", использующий противокорабельные ракеты Х-35. Перемещение его в Брянскую область свидетельствует о дефиците высокоточных ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Очевидно, если бы были пуски, уже об этом было известно. Пока мы имеем эту угрозу и, соответственно, реагировать на эти угрозы нужно. Я думаю, что руководство высшее военное имеет уже определенные варианты противодействия и этой угрозе", - сказал Игнат.
По его словам, этот комплекс не единственное, что имеет враг. Враг сегодня использует все имеющиеся силы и средства для того, чтобы наносить удары по нашим позициям по позициям наших войск, прежде всего, проводит активную воздушную разведку по всей линии разграничения и по всей линии фронта.
"Скажем так, очень многие беспилотники следят за передвижением наших войск. Противник использует постоянно истребительную авиацию. Это СУ-35 прежде всего для того, чтобы наносить удары управляемыми авиабомбами", - сказал он.
Игнат сообщил, что противник применяет эти типы вооружения. В частности, комплекс "Бал" с севера предназначен для уничтожения кораблей.
"Прежде всего так это говорит о том, что у противника есть определенный дефицит ракет, ракет "Калибр", ракет Х-101, Х-555, ракет "Искандер", ракет "Кинжал". Это как альтернатива, как замена высокоточного и дальнобойного оружия, могут использоваться и те комплексы, которые имеются в наличии, и ракеты к ним непосредственно", - добавил он.
Напомним, во время ночной массированной атаки по Украине 20 июня российские войска запустили 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были успешно сбиты украинской ПВО.
Как заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг применяет тактику запутывания противовоздушной обороны, запуская доны по разным областям, чтобы выявить системы противовоздушной обороны. Атаки происходили на севере и юге, в том числе в Брянской области и вдоль восточного побережья Азовского моря. Фактически в большинстве регионов была объявлена воздушная тревога.