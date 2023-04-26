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Ігнат назвав головне завдання Patriot в Україні. Чи використовуватимуть установку проти С-300

Фото: Юрій Ігнат назвав головне завдання Patriot в Україні (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Системи протиповітряної оборони Patriot не раціонально використовувати проти ракет С-300, оскільки вони розраховані на ураження балістичних ракет та прикривання підстанцій, що живлять АЕС в Україні. Але такий варіант не виключений при "серйозній загрозі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

"Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики (уражати балістичні ракети, - ред.) зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять", - зазначив він.

За словами Ігната, це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал європейським партнерам України, що тут безпека не лише України, а і Європи.

"Тому що підстанції уже не раз були атаковані (військами РФ, - ред.). Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків", – додав речник.

Водночас не виключено, що Patriot можуть використати проти ракет типу С-300 при "серйозній загрозі".

"Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, ви правильно кажете - це не є раціональне рішення на сьогодні", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Ігнат заявляв, що Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні.

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