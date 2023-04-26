RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Игнат назвал главную задачу Patriot в Украине. Будут ли использовать установку против С-300

Фото: Юрий Игнат назвал главную задачу Patriot в Украине (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Системы противовоздушной обороны Patriot не рационально использовать против ракет С-300, поскольку они рассчитаны на поражение баллистических ракет и прикрытие подстанций, питающих АЭС в Украине. Но такой вариант не исключен при "серьезной угрозе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Донбасс. Реалии.

"Задача Patriot в первую очередь все же против баллистики (поражать баллистические ракеты, - ред.) хранить прикрытие наших стратегических объектов в государстве, объекты критической инфраструктуры, а особенно атомные электростанции, куда противник уже избивал. Не по самим станциям, а по питающим их подстанциям", - отметил он.

По словам Игната, это чрезвычайно важно, и нужно дать четкий сигнал европейским партнерам Украины, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы.

"Потому что подстанции уже не раз были атакованы (войсками РФ, – ред.). Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков", – добавил спикер.

В то же время не исключено, что Patriot могут использовать против ракет типа С-300 при "серьезной угрозе".

"Если будет необходимость, будет серьезная угроза и будет возможность, да, безусловно, будет принято решение о сбитии и 300-х ракет. Но, в конце концов, вы правильно говорите - это не рациональное решение на сегодня", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Игнат заявлял, что Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине