Игнат назвал главную задачу Patriot в Украине. Будут ли использовать установку против С-300

"Задача Patriot в первую очередь все же против баллистики (поражать баллистические ракеты, - ред.) хранить прикрытие наших стратегических объектов в государстве, объекты критической инфраструктуры, а особенно атомные электростанции, куда противник уже избивал. Не по самим станциям, а по питающим их подстанциям", - отметил он.

По словам Игната, это чрезвычайно важно, и нужно дать четкий сигнал европейским партнерам Украины, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы.

"Потому что подстанции уже не раз были атакованы (войсками РФ, – ред.). Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков", – добавил спикер.

В то же время не исключено, что Patriot могут использовать против ракет типа С-300 при "серьезной угрозе".

"Если будет необходимость, будет серьезная угроза и будет возможность, да, безусловно, будет принято решение о сбитии и 300-х ракет. Но, в конце концов, вы правильно говорите - это не рациональное решение на сегодня", - подчеркнул он.