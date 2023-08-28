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Під час нічної атаки сили ППО збили чотири російські ракети

Україна, Понеділок 28 серпня 2023 08:34
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Під час нічної атаки сили ППО збили чотири російські ракети Фото: сили ППО знищили чотири ракети  (mil.in.ua)
Автор: Олександр Білоус

В ніч на понеділок, розсійся армія завдала удару ракетами морського та повітряного базування. Сили ППО збили чотири ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України Telegram.

Зокрема, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої частини Херсонської області.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:

  • дві крилаті ракети "Калібр";
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Під час нічної атаки сили ППО збили чотири російські ракети

Водночас є влучання в цивільний промисловий об’єкт у Полтавській області, повідомили в Повітряних силах.

Удар 28 серпня

У ніч проти 28 серпня війська РФ знову атакували територію України крилатими ракетами. Повітряна тривога була оголошена спочатку на півдні, а згодом майже по всій країні.

У Полтавській області є руйнування промислового об'єкту, а у Кривому Розі постраждали приватні будинки.

Прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що вночі росіяни застосували тактику, схожу на минулий удар, на добу раніше, коли повітряні цілі противника часто маневрували.

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