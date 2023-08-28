Під час нічної атаки сили ППО збили чотири російські ракети
В ніч на понеділок, розсійся армія завдала удару ракетами морського та повітряного базування. Сили ППО збили чотири ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України Telegram.
Зокрема, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.
Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої частини Херсонської області.
В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:
- дві крилаті ракети "Калібр";
- дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Водночас є влучання в цивільний промисловий об’єкт у Полтавській області, повідомили в Повітряних силах.
Удар 28 серпня
У ніч проти 28 серпня війська РФ знову атакували територію України крилатими ракетами. Повітряна тривога була оголошена спочатку на півдні, а згодом майже по всій країні.
У Полтавській області є руйнування промислового об'єкту, а у Кривому Розі постраждали приватні будинки.
Прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що вночі росіяни застосували тактику, схожу на минулий удар, на добу раніше, коли повітряні цілі противника часто маневрували.