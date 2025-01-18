UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Ігнат пояснив, чому в Києві після збиття ракет є серйозні руйнування

Фото: у Повітряних силах пояснили, чому в Києві після збиття ракет є серйозні руйнування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Попри збиття балістики під час атаки Росії 18 січня у Києві є серйозні руйнування. У Повітряних силах дали пояснення, чому так сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ексклюзивний коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната.

"Балістичні ракети вкрай складні цілі для перехоплення. Обидві ракети, які атакували Київ, були збиті", - розповів він.

За словами Ігната, одна з них була збита на невеликій висоті, тому можуть бути наслідки і від вибухової хвилі під час бойової роботи.

Особливості збиття "Іскандер-М"

Як додав військовий, попри збиття, фрагменти збитих ракет не можуть зникнути в повітрі, вони обов’язково упадуть на землю.

"І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття.Таке трапляється", - зазнчив представник Повітряних сил.

Тому, як зазначив Ігнат, важливо дотримуватися заходів безпеки.

Атака РФ на Київ

Зранку, 18 січня, Росія атакувала Київ балістикою. Внаслідок атаки виникли пожежі, є загиблі. Зокрема, у столиці сильно постраждала Лук'янівка, тут пошкоджений трубопровід, будівлі та авто, є проблеми з водою.

Крім того, через атаку РФ по Києву троє людей постраждали. Наразі дані про загиблих різняться. Рятувальники кажуть про трьох загиблих, у КМВА - про чотирьох.

Детальніше про наслідки атаки росіян на Київ 18 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЗбройні сили УкраїниПовітряні сили УкраїниОбстріли Києва