Ігнат пояснив, чому в Києві після збиття ракет є серйозні руйнування

Попри збиття балістики під час атаки Росії 18 січня у Києві є серйозні руйнування. У Повітряних силах дали пояснення, чому так сталося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ексклюзивний коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната.
"Балістичні ракети вкрай складні цілі для перехоплення. Обидві ракети, які атакували Київ, були збиті", - розповів він.
За словами Ігната, одна з них була збита на невеликій висоті, тому можуть бути наслідки і від вибухової хвилі під час бойової роботи.
Як додав військовий, попри збиття, фрагменти збитих ракет не можуть зникнути в повітрі, вони обов’язково упадуть на землю.
"І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття.Таке трапляється", - зазнчив представник Повітряних сил.
Тому, як зазначив Ігнат, важливо дотримуватися заходів безпеки.
Зранку, 18 січня, Росія атакувала Київ балістикою. Внаслідок атаки виникли пожежі, є загиблі. Зокрема, у столиці сильно постраждала Лук'янівка, тут пошкоджений трубопровід, будівлі та авто, є проблеми з водою.
Крім того, через атаку РФ по Києву троє людей постраждали. Наразі дані про загиблих різняться. Рятувальники кажуть про трьох загиблих, у КМВА - про чотирьох.
Детальніше про наслідки атаки росіян на Київ 18 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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