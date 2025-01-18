Игнат объяснил, почему в Киеве после сбития ракет есть серьезные разрушения

"Баллистические ракеты крайне сложные цели для перехвата. Обе ракеты, которые атаковали Киев, были сбиты", - рассказал он.

По словам Игната, одна из них была сбита на небольшой высоте, поэтому могут быть последствия и от взрывной волны во время боевой работы.

Особенности сбития "Искандер-М"

Как добавил военный, несмотря на сбитие, фрагменты сбитых ракет не могут исчезнуть в воздухе, они обязательно упадут на землю.

"И, к сожалению, тоже могут наносить серьезные последствия на земле, поскольку боевая часть ракеты может сдетонировать уже после ее сбивания. Такое случается", - отметил представитель Воздушных сил.

Поэтому, как отметил Игнат, важно соблюдать меры безопасности.