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Игнат объяснил, почему в Киеве после сбития ракет есть серьезные разрушения

Фото: в Воздушных силах объяснили, почему в Киеве после сбития ракет есть серьезные разрушения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Несмотря на сбитие баллистики во время атаки России 18 января в Киеве есть серьезные разрушения. В Воздушных силах дали объяснение, почему так произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой эксклюзивный комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната.

"Баллистические ракеты крайне сложные цели для перехвата. Обе ракеты, которые атаковали Киев, были сбиты", - рассказал он.

По словам Игната, одна из них была сбита на небольшой высоте, поэтому могут быть последствия и от взрывной волны во время боевой работы.

Особенности сбития "Искандер-М"

Как добавил военный, несмотря на сбитие, фрагменты сбитых ракет не могут исчезнуть в воздухе, они обязательно упадут на землю.

"И, к сожалению, тоже могут наносить серьезные последствия на земле, поскольку боевая часть ракеты может сдетонировать уже после ее сбивания. Такое случается", - отметил представитель Воздушных сил.

Поэтому, как отметил Игнат, важно соблюдать меры безопасности.

 

Атака РФ на Киев

Утром, 18 января, Россия атаковала Киев баллистикой. В результате атаки возникли пожары, есть погибшие. В частности, в столице сильно пострадала Лукьяновка, здесь поврежден трубопровод, здания и авто, есть проблемы с водой.

Кроме того, из-за атаки РФ по Киеву три человека пострадали. Сейчас данные о погибших разнятся. Спасатели говорят о трех погибших, в КГВА - о четырех.

Подробнее о последствиях атаки россиян на Киев 18 января - читайте в материале РБК-Украина.

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