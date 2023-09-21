Ігнат пояснив, чому французькі літаки Mirage 2000 не варіант для України

Він зазначив, що будь-яка військова допомога важлива для України, але це не стосується літаків Mirage 2000.

"Будь-яка допомога для нас важлива. Але не в варіанті Mirage 2000. Ми вже про це говорили купу разів. Ну A-10 штурмовик чим може допомогти? Якщо російська ППО його просто знищить. Нам потрібно завоювання переваги в повітрі. Нам потрібний багатоцільовий літак, сучасний, здатний забезпечити нам ці всі завдання про які я вище говорив", - пояснив речник.

За словами Ігната, Україна потребує літаків, які забезпечать перевагу у повітрі, відженуть російську авіацію від наших кордонів та з окупованої території, завдаватимуть ударів по наземних та надводних цілях. Він додав, що, крім завдань на полі бою, літаки повинні будуть охороняти повітряний простір, знищувати крилаті ракети та дрони.

На думку речника, передача Mirage 2000 не буде раціональним рішенням, а їх опанування лише виснажить українську авіацію.

"Тому не можемо ми собі сьогодні дозволити брати все що завгодно з авіаційного парку. Це не раціонально. І це просто виснажить роботу наших людей. Ми маємо зосередитися на одному, максимум двох типах багатоцільового літака, здатного вирішувати завдання про які я сказав. Mirage 2000 - це застаріла модель, і у Франції є значно кращі літаки і в Європі. Тому розглядаємо ті літаки, про які говоримо", - наголосив Ігнат.

Чому заговорили про Mirage 2000

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українські пілоти нібито проходять навчання на Mirage 2000 у Франції. Пізніше у Міноборони обох країн спростовували ці заяви.

Вчора західні ЗМІ знову заявили, що Україна веде переговори з Францію про передачу винищувачів-штурмовиків Mirage 2000D. Більше того, за даними журналістів, українська делегація нібито вирушила до Франції, щоб обговорити це питання.

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