Игнат объяснил, почему французские самолеты Mirage 2000 не вариант для Украины

Он отметил, что любая военная помощь важна для Украины, но это не касается самолетов Mirage 2000.

"Любая помощь для нас важна. Но не в варианте Mirage 2000. Мы уже об этом говорили кучу раз. Ну A-10 штурмовик чем может помочь? Если российская ПВО его просто уничтожит. Нам нужно завоевание преимущества в воздухе. Нам нужен многоцелевой самолет, современный, способен обеспечить нам эти все задачи, о которых я выше говорил", - объяснил спикер.

По словам Игната, Украина нуждается в самолетах, которые обеспечат преимущество в воздухе, отгонят российскую авиацию от наших границ и с оккупированной территории, будут наносить удары по наземным и надводным целям. Он добавил, что, кроме задач на поле боя, самолеты должны будут охранять воздушное пространство, уничтожать крылатые ракеты и дроны.

По мнению спикера, передача Mirage 2000 не будет рациональным решением, а их освоение лишь истощит украинскую авиацию.

"Поэтому не можем мы себе сегодня позволить брать все что угодно из авиационного парка. Это не рационально. И это просто истощит работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном, максимум двух типах многоцелевого самолета, способного решать задачи, о которых я сказал. Mirage 2000 - это устаревшая модель, и во Франции есть значительно лучше самолеты и в Европе. Поэтому рассматриваем те самолеты, о которых говорим", - подчеркнул Игнат.

Почему заговорили о Mirage 2000

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинские пилоты якобы проходят обучение на Mirage 2000 во Франции. Позже в Минобороны обеих стран опровергали эти заявления.

Вчера западные СМИ снова заявили, что Украина ведет переговоры с Францией о передаче истребителей-штурмовиков Mirage 2000D. Более того, по данным журналистов, украинская делегация якобы отправилась во Францию, чтобы обсудить этот вопрос.

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